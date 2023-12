Una classica commedia di Natale ma con un sano pizzico di irriverenza

Leggi su iodonna

(Di sabato 16 dicembre 2023) In fuga con Babbo, disponibile da oggi su Netflix è un film diitaliano che racconta l’amicizia fra un bambino in cerca di una figura paterna e un ladro che si traveste da Santa Claus. Si tratta di un remake del film francese Un amico molto speciale, uscito nel 2014.in tv e al cinema: 10 titoli da non perdere X Leggi ...