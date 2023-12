Un simbolo inglese sta sparendo | moria dei pub | chiusure sempre più diffuse

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nell'immaginario collettivo ci sono Andy Capp, i boccali da tracannare uno dietro l'altro in attesa del suono della campanella e le chiacchiere con gli amici con una certa tendenza a degenerare in una scazzottata. Nella realtà c'è unalenta e inesorabile, che vede chiudere due pub al giorno e sparire dalle strade uno dei simboli più riconoscibili della Gran Bretagna, come già successo con le cabine telefoniche rosse. Il numero dei pub diminuisce ogni anno: dall'inizio dell'anno quasi 400 sono stati demoliti o riconvertiti ad altri usi e secondo la British Beer and Pub Association (BBPA), dai 60.000 che nel 2000 erano ancora in attività si è passati ai 45.800 nel 2022. «Speriamo che, ad un certo punto, il declino si stabilizzi man mano che ci avviciniamo al numero minimo di pub necessari per soddisfare la domanda in ciascuna area», ha spiegato all'AFP ...