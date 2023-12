Un posto al sole | anticipazioni | Silvia scopre la verità

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 16 dicembre 2023)Graziani farà una scoperta sconvolgente. La donna, infatti, secondo ledi Unal, apprenderà finalmente che Michele si è prodigato a sua insaputa per salvare il Caffè Vulcano. Ricordiamo che il locale di, di recente, ha affrontato una durissima crisi ed era in procinto di essere chiuso. Alberto Palladini, però, che ha infangato attraverso i social la reputazione del Vulcano con l'obiettivo di rilevarlo, ha proalla Graziani di entrare in società con lui per salvare e rilanciare il locale., ormai senza più vie d'uscita, ha accettato di stipulare un accordo con il legale, ma Diego e Nunzio, contrari a quella soluzione, hanno fatto una controproposta alla donna e si sono candidati, a loro volta, come suoi nuovi ...