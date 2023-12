(Di sabato 16 dicembre 2023) In dieci anni il loro numero è passato da 22mila nel 2013 a 227mila quest’anno. Il presidente Lula da Silva ha annunciato un investimento iniziale pari a 184 milioni di euro per affrontare il problema. Leggi

Calciomercato Lazio , c’è un piano per giugno : arriva a zero e poi potrebbe andare in prestito. Tutte le ultime novità Secondo quanto riporta Il ... (calcionews24)

Il mercato del vino italiano Il mercato del vino italiano è un affascinante mondo in cui tradizione e innovazione si fondono per creare ... (ilgiornaleditalia)

Un piano per i senzatetto in Brasile

far fronte alla situazione il governo del presidente Lula da Silva l'11 dicembre ha annunciato ilRuas visíveis , strade visibili, con un investimento iniziale di 982 milioni di real (184 ...

Andrea Agnelli lotta tra noi: ecco il piano per riprendersi la Juventus Sportitalia

Milan, segnali di crescita da Jovic e Okafor: il piano per l'attacco e l'obiettivo sul mercato Calciomercato.com

Genova, corsa al vaccino Covid prima di Natale. Alisa: “Sino a duemila dosi al giorno”

Con un’incidenza molto più alta, in questo periodo, per i bambini sotto i 14 anni. Ospedali, piano per le feste Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, invece, l’ultimo bollettino di Alisa, ...

Piano di Edilizia scolastica ad Agropoli, Forza Italia: «la memoria non si tocca»

Continua a far discutere il nuovo piano di edilizia scolastica presentato dall’amministrazione comunale di Agropoli. Questa volta a manifestare ...