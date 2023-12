Un nuovo colpo alla favola dei virus che si rabboniscono

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tutti i miei lettori immagino ricorderanno bene certe edificanti e consolanti storielle su una presunta legge di natura, che porterebbe i patogeni come ia rabbonirsi, attraverso una sorta di “adattamento” preordinato che ne diminuirebbe virulenza e letalità in vista di quello che è stato perfino definito come il “loro stesso interesse”. Virulenza e letalità, in realtà, possono diminuire, rimanere le stesse o aumentare, in un meccanismo che interseca casualità e selezione causata dall’ambiente, incluso l’ospite e la sua ecologia, in un modo che difficilmente è prevedibile a priori e che certamente non segue nessuna particolare traiettoria, salvo una: andare globalmente in una direzione che aumenti il numero di discendenti lasciati da ogni replicatore in competizione con gli altri, il che, si badi bene, non costituisce una legge teleologica, ma al contrario il ...