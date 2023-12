Un anno dalla morte di Mihajlovic | i ricordi di Torino | Lazio | Bologna e della figlia

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 16 dicembre 2023) E’ passato undi Sinisa, allenatore grande protagonista in Serie A. Il serbo lottava da tempo contro la leucemia. “Sinisa sempre con noi”: è il breve messaggio pubblicato sui propri canali social dal. L’allenatore aveva guidato i granata dal maggio del 2016 al gennaio del 2018. “Uno di noi. Sinisa per sempre”, è invece il messaggio, un’altra sua ex squadra. “Sinisa sempre con noi”, scrive il. Il messaggio“Oggi è unche sei diventato invisibile papà. Hai visto che mi mancano 3 esami alla laurea? E che ogni giorno vado a lavorare con passione e impegno? Si è vero la camera la tengo ancora in disordine… Sì, dico ancora troppe ...