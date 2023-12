ULTIM’ORA Napoli – Cagliari | partita rinviata di 30 minuti

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ancora chiusi tutti gli accessi allo stadio Diego Armando Maradona, ci sono gravi problemi Tutto pronto per. Unada ex per Walter Mazzarri che certamente vorrà tornare alla vittoria contro la sua vecchia squadra. Ilha disperato bisogno dei tre punti che mancano già da due giornate. La situazione, in realtà, è diventata movimentata. A meno di due ore dal calcio d’inizio digli accessi allo stadio sono ancora chiusi. Tanti sono i tifosi che aspettano di entrare allo stadio di Fuorigrotta per iniziare a popolare i seggiolini del Maradona. A quanto pare però c’è un problema che impedisce di accedere all’interno della struttura. Disagi al Maradona Tifosi ancora bloccati all’esterno dello stadio. Così come appreso dai nostri inviati giunti a ...