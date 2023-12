Ultimo Stadi 2024 – La favola continua… | date tour e biglietti

Leggi su lopinionista

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il 2 giugno data zero alloo Nereo Rocco di Trieste e primealloo Diego Armando Maradona l’8 e 9 giugno A due giorni dal sold out della prima delle duepreviste il prossimo giugno alloo Maradona di Napoli, dovesi esibirà tra poco più di sei mesi, l’8 e il 9 giugno, arriva oggi la notizia del tutto esaurito per la prima delle duedi Torino, che lo attendono il prossimo 15 e 16 giugno alloo Olimpico. Due importanti traguardi che arrivano a pochi giorni dall’uscita del nuovo inedito del cantautore romano Niccolò Moriconi dal titolo “Occhi lucidi”, dal 1° dicembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. “Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili”, ...