Ultime Notizie Roma del 16-12-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Vigno Esterina apertura un agente del mostra dei servizi segreti israeliani focalizzati sulle operazioni all’estero è stato giustiziato nella provincia sudorientale iraniana l’ho riferito l’agenzia di stampa ufficiale Inter bombardamento intanto da parte di Israele Sono in corso in tutta la striscia di Gaza compresa la città meridionale le aree nel nord del in clave lo definiscono secondo quanto riporta il The Times of Israel alcuni media palestinesi.it piange la morte di 380 Gazza vittime di quello che l’esercito ha definito un tragico incidente commesso dai tuoi stessi uomini che ha scatenato un’ondata di proteste a Tel Aviv Cambiamo argomento non è sembra che ci sia stato un rumore sproporzionato su un secondo me naturalissimo da 2 Paesi con nomi diversi ...