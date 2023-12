Ufficio di Presidenza di Regione Lombardia | 42 iniziative patrocinate e quasi 100mila di contributo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Bergamo. Un incontro, il secondo di una lunga serie, per avvicinare le istituzioni regionali ai suoi territori: ha avuto luogo martedì 12 dicembre in una delle suggestive sale dell’Accademia Carrara la seduta ‘bergamasca’ dell’didel Consiglio di. Questo tour itinerante istituito dall’organo regionale si svilupperà attraverso una serie di riunioni nei capoluoghi lombardi, con l’obiettivo di portare a conoscenza il pubblico del lavoro svolto dalle istituzioni competenti e approfondendo alcuni temi di interesse locale. “Andremo in tutte le province della– precisa Federico Romani, Presidente del Consiglio regionale -; l’obiettivo è quello di sviluppare delle sedute mensili che siano finalizzate a sostenere il territorio, per valorizzare quelle che sono delle ...