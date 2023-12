Ue | Procaccini Fdi | la posizione di Orban è comprensibile

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (askanews) – “Io credo che sialadi Viktor Orbán. Viene ricattato col presupposto che l’Ungheria starebbe violando lo Stato di diritto e non vengono corrisposti alla sua nazione i fondi che le spettano. Parliamo dei fondi di coesione, dei fondi post pandemia; tutti finanziamenti che non sono un regalo all’Ungheria ma sono ciò che l’Ungheria ha il diritto di ricevere””. Lo ha affermato, ospite ad Agorà week end su Rai3, il co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicoladi Fratelli d’Italia, rilasciate questa mattina nel corso della trasmissione di Rai Tre Agorà Weekend, condotta da Sara Mariani. “Ora – ha proseguito il capodelegazione Fdi all’Europarlamento- si invoca la violazione dello Stato di diritto sotto il profilo dell’amministrazione della giustizia, ma in realtà ...