Ucraina | Kiev | “Sventato attacco russo con droni”

L’Ucraina afferma di aver sventato nelle ultime ore un attacco russo con droni con Kiev nel mirino. Non vengono segnalate vittime, secondo le notizie riportate da Ukrinform. “Sesto attacco aereo su Ki ...

La legge per le armi all’Ucraina in scadenza a fine anno. Le incognite nella maggioranza

La legge che regola gli aiuti militari all’Ucraina scade il 31 dicembre, ma il governo non ha ancora deciso se prorogarla: è per via dell’ingorgo parlamentare di fine anno o c’è un problema politico