Tuttosport – Juve | mancano qualità e coraggio e un rigore

(Di sabato 16 dicembre 2023) 2023-12-16 10:25:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Non può andare sempre bene. Se poi, ai limiti qualitativi della rosa di Allegri e all’atteggiamento scarsamente aggressivo, si aggiunge un clamorosonegato, diventa quasi impossibile per lantus tenere il ritmo dell’Inter. Attenzione, non è il pari a Genova che smonta quanto detto, scritto e pensato da quasi tutti finora: lantus conserva il diritto di considerarsi un avversario dell’Inter per lo scudetto, ma la differenza tecnica era e rimane evidente. L’Inter ha i giocatori per imporsi ovunque, soprattutto contro le squadre più deboli; lantus deve battagliare sempre, soffrire, raschiare ogni risorsa. E se, per esempio, viene a mancare Adrien Rabiot, la squadra perde gamba e cuore. Vlahovic è sempre più timido e ...