Tutto in sei minuti | il Napoli si sblocca al Maradona contro un buon Cagliari | Mazzarri respira

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Succedein seial, e alla fine sorride il, per la seconda volta in pochi giorni al, ma per la prima volta dopo oltre due mesi e mezzo in campionato, dove una vittoria interna, ed è appena la terza questa, mancava addirittura dal 27 settembrel’Udinese. Non è stata una partita perfetta, tutt’altro, ma lo spirito è stato quello giusto e alla fine la differenza la fanno – in positivo, a differenza della trasferta dello Stadium dell’Immacolata – i big a disposizione di, leggere alla voce Victor Osimhen, un gol e poi un assist stellare, e Kvaratskhelia, che dimentica con un gol che vale la vittoria l’erroracciola Juve. Torna a cantare Un giorno all’improvviso il pubblico partenopeo, c’è ben poco ...