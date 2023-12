Ripi – assolti per non aver commesso il fatto. Così il collegio penale del Tribunale di Frosinone ha assolto, al termine di un processo lungo ed ... (temporeale.info)

Dragusin - Cambiaso e il teorema anti - Juve sulle plusvalenze: ora quanto valgono

... chissà come mai, viene spesso trascurato così come il fatto che il processo sportivo sulle plusvalenze, di cui anche questa operazione faceva parte, mandò- ripetiamo:- i club. ...

Tutti assolti in Appello, la morte di Bara resta senza colpevoli L'Eco di Bergamo

Tutti assolti; il crac di Mps non è colpa di nessuno Panorama

Assolti dopo sette anni gli antifascisti presenti al presidio al ponte Coperto

Per il giudice Bolloli tre imputati su cinque non sono responsabili di oltraggio a pubblico ufficiale. Per altri due prescritta l’accusa di manifestazione non ...

Tutti assolti in Appello, la morte di Bara resta senza colpevoli

BRESCIA. Il ventenne precipitò in un dirupo a Ubiale Clanezzo durante un inseguimento. Assolti i tre imputati.