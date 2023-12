Tremestieri Etneo | trovati su uno scooter rubato con la droga nella sella | arrestato uno dei due

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 Nell’ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione disposti con l’operazione “Natale Sereno”, un controllo da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, di 2 uomini proprio davanti l’ingresso della Provincia regionale in via Novaluce di, ha portato all’arresto di un 57enne catanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Quest’ultimo, già noto ai militari per sue pregresse vicissitudini giudiziarie in materia distessa occasione è stato inoltre denunciato per ricettazione, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale, nonché per la violazione delle prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto, che gli imponevano di non ...