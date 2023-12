Trema il Maceratese | terremoto di magnitudo 3 | 6 a Ussita

(Di sabato 16 dicembre 2023) AGI - Un sisma di3.6 è avvenuto nell'area di, in provincia di Macerata. Lo riferisce l'Ingv su X. La profondità registrata è di 11 km. L'area della scossa è quella dei Monti Sibillini. La scossa è stata avvertita fino ad Ascoli.

