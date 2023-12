Tre ostaggi uccisi da Israele per errore | “Avevano bandiera bianca”

Leggi su italiasera

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nuovi dettagli emergono dopo la notizia della morte nella Striscia di Gaza di tredai soldati israeliani nel quartiere di Shejaiya, a Gaza City, in quello che è stato descritto come un “tragico incidente”. Il Times of Israel scrive dei treche erano riusciti a liberarsi da Hamas, dopo essere stati rapiti il 7 ottobre scorso, e precisa che secondo un ufficiale del Comando sud, che fa riferimento alle fasi iniziali di un’inchiesta interna, tutto sarebbe iniziato quando un soldato ha individuato tre persone che uscivano da un edificio a decine di metri di distanza, dirigendosi verso di lui, tutte a torso nudo, una con una, un bastone con stoffa. Il soldato, ritenendo si trattasse di una trappola di Hamas, ha aperto il fuoco e ...