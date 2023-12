Tragico incidente a Roma | coppia investita da auto | morto anziano | ferita la moglie

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 dicembre 2023) E' accaduto ieri sera in via di Tor Tre Teste Unaè stataieri sera da un'in via di Tor Tre Teste a. Nell'impatto l'uomo, di 74 anni, èmentre la, di 73 anni, è rimastaed è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell'