Traffico Roma del 16-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Luceverdevedi trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare un incidente sta provocando lunghe Code in carreggiata interna tra Tiburtina e casini pila in entrata in città sul percorso Urbano della A24 altezza tangenziale est per accertamenti alle alberature ancora chiusa via dei Pescatori tra via del Fosso di Dragoncello via Giuseppe Micali fino al 7 di gennaio attivo il piano della mobilità per le feste le ZTL del centro e del Tridente sono attive tutti i giorni incluso sabato i festivi e questo dalle 6:30 alle 20 potenziate poi le linee bus diretta in centro e verso le aree commerciali attive le linee gratuita e free1 ridurre in partenza da Termini e da Piramide e dirette in centro ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare nel sitopunto luce the.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio ...