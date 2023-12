Traffico Roma del 16-12-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente con code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la castiel Aurelia rallentamenti ma perin carreggiata interna tra lo svincolo A24 e Casilina per accertamenti alle alberature ancora chiusa via dei Pescatori tra via del Fosso di Dragoncello e via Giuseppe Micca fino alle 7 di gennaio attivo il piano della mobilità per le feste e ZTL del centro del Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 potenziate le linee bus dirette in centro e verso le aree commerciali e attive le linee gratuite free 1 e free 2 in partenza da Termini e da Piramide e dirette in centro ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura ...