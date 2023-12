Traffico Roma del 16-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani rallentamenti e code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria e poi in esterna tra la puntina e la casina trafficata anche la tangenziale est e code da Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni è in direzione Stadio Olimpico tra Salaria e viale della Moschea accertamenti alle alberature chiusa via dei Pescatori tra via del Fosso di Dragoncello e Giuseppe Micali fino al 7 di gennaio attivo il piano della mobilità per le feste che ZTL del centro e del Tridente sommative tutti i giorni incluso il sabato e i festivi dalle 6:30 alle 20 potenziate le linee bus diretta in centro e verso le e commerciali e attive le linee gratuite free 12 in partenza da Termini e da Piramide e diretta in centro per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il ...