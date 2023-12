Traffico Roma del 16-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente con code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna dalla Giustiniana alla Salaria rallentamenti a tratti in carreggiata esterna pertra la Pontina è la Casilina trafficata anche la tangenziale est chiude dalla galleria Giovanni XXIII alla Salaria in via precauzionale per accertamenti alle alberature chiusa via dei Pescatori tra via del Fosso di Dragoncello e via Giuseppe Micali all’inquilino fino alle 19 seconda edizione del presepe vivente con corteo numerosi i partecipanti che stanno sfilando lungo via Merulana via e Piazza esquilino via Liberiana per arrivare i poi nella Basilica di Santa Maria Maggiore 8 le linee bus deviate durante l’evento In collaborazione con Luce Verde infomobilità