Traffico Roma del 16-12-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 16 dicembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale per incidente code sulla A1 tra la diramazionenord e Ponzanono Soratte verso Firenzesul Raccordo Anulare file lungo la carreggiata interna dalla cassie alla Salaria e poi tra la Casilina e l’abbia rallentamenti a tratti in carreggiata esterna tra la puntina e la chiusa per alberi sulla carreggiata corso Trieste da Piazza Istria via Topino ed in via precauzionale per accertamenti alle alberature chiusa anche via dei Pescatori tra via del Fosso di Dragoncello e via Giuseppe Micali all’inquilino fino alle 19 seconda edizione del presepe vivente con corteo numerosi partecipanti che sfileranno lungo via Merulana via il Piazza dell’esquilino via Liberiana per arrivare i poi nella Basilica di Santa Maria Maggiore ...