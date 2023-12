Traffico Roma del 16-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità il Natale e le iniziative in programma il fine settimana con i riflessi sulla viabilità fino alle 19 alle squillino presepe vivente corteo storico tra via Merulana Piazza dell’esquilino via Liberiana e la basilica di Santa Maria in Fiore deviazione per 8 linee di bus oggi e domani villaggio di Natale a Isola Farnese con la modifica della linea di bus 032 evento religioso a piazza del Castello della Cecchignola fa le 14:30 e le 17 le linee di bus 700 21763 saranno dei a te e per il piano di Natale della mobilità di linee di bus potenziate sino alle 20:30 verso il centro e le aree commerciali corso intensificate sulla metro a è ZTL di centro e Tridente chiuse anche oggi per tutto il giorno fino alle 20 In collaborazione con Luce Verde infomobilità