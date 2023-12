Traffico Roma del 16-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto per incidente code sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e Tuscolana si procede in coda anche lungo la carreggiata esterna tra Ardeatine diramazioneSud incidente si rallenta in viale Libia nei pressi di piazza Gimma incidenti anche sul lungomare Toscanelli altezza Piazza delle Caravelle a Ostia in Viale della Primavera incrocio con via Carpinetointenso in sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana La Storta in entrambi i sensi di marcia in via precauzionale per accertamenti e le alberature chiusa via dei Pescatori tra via del Fosso di Dragoncello e via Giuseppe Micali stesso provvedimento anche per via Federico Ozanam dalle 13 alle 19 seconda edizione del presepe vivente con corteo all’ esquilino numerosi partecipanti che sfileranno lungo via Merulana via Piazza ...