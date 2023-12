Traffico Roma del 16-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione coda per un incidente sulla tangenziale est tra via Tiburtina San Lorenzo in direzione San Giovanni ripercussioni sul tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini verso il centro fino al 7 gennaio attivo il piano della mobilità per le festività natalizie le ZTL del centro del Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle ore 6:30 alle ore 20 Inoltre potenziata e 17 linee bus diretta in centro e verso le aree commerciali in servizio anche le linee gratuite free uno è free 2 in partenza da Termini e da Piramide ed in centro Le due linee sono attivi dalle 9 alle 21 tornata regolare la circolazione ferroviaria nel nodo ditraTermini eTiburtina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Punto luceverde.it eterno del ...