Traffico Roma del 16-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla A24 raccordo tra la tra la della Casilina e sulla Collatinaintenso e via Pineta Sacchetti in direzione Trionfale rallentamenti in via Nomentanaintenso e via Tuscolana via Appia e via Ostiense di abilità rallentata in via Portuense in direzione Fiumicino ricordiamo che per il piano di Natale della mobilità anche oggi sono chiuse per tutto il giorno fino alle 20 le ZTL in centro e Tridente potenziate 15 linee di bus in servizio tre linee gratuite tra termine Piazzale dei Partigiani e largo Chigi e tra Porta Pinciana e Piazza oggi potenziate anche le corse della metro a In collaborazione con Luce Verde infomobilità