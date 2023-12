Traffico Roma del 16-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto per un incidente avvenuto in precedenza ancora code sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri e prima porta in direzione della capitale in via Collatina si rallenta per un incidente avvenuto nei pressi di via Achille vertunni incidente anche sul ponte Garibaldi prudenza alla guidaintenso in coda sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana direzione centro fino al 7 gennaio attivo il piano della mobilità per le feste le ZTL centro e Tridente sono attive tutti i giorni inclusi sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 Inoltre potenziate 17 linee bus in centro e verso le aree commerciali in servizio anche le linee gratuite free uno è free 2 in partenza da Termini e da Piramide dirette in centro Le due linee attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 infine a causa di un guasto nel nodo dialla ...