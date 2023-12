Traffico Roma del 16-12-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente con code sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri e prima porta in direzione diprudenza un incidente anche lungo la carreggiata interna del raccordo prima dell’uscita per via Nomentana anche in città ha segnalato un incidente in via Collatina nei pressi di Achille vertunni Ci sono rallentamenti alla Platino per lavori chiusa alvia di Vigna Fabbri mentre a causa del forte vento in via precauzionale chiusa via Federico Ozanam oggi seconda edizione del presepe vivente in Piazza Santa Maria Maggiore è lungo le strade limitrofe dalle 12 alle 18 chiusure alfino al 7 gennaio attivo il piano della mobilità per le feste le ZTL centro del Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato Ei festivi ...