Traffico Roma del 16-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Luceverdementre Parti dalla redazionescorrevole lungo la rete viaria Capitolina a causa del forte vento in via precauzionale chiusa alvia Federico Ozanam Per lo stesso motivo chiuso anche il tratto di via dei Pescatori 3 via del Fosso di Dragoncello e via Giuseppe Micali fino al 7 gennaio attivo il piano della mobilità per le feste le ZTL del centro e del Tridente sono tutti i giorni incluso il sabato Ei festivi dalle 6:30 alle 20 Inoltre potenziate 17 linee bus a diretta in centro e verso le aree commerciali in servizio anche le linee gratuite 1 e free 2 in partenza da Termini e da Piramide e dirette in centro Le due linee sono attive dalle 9 alle 21 dettagli di queste di altre notizie le trovate sul sito.luceverde.it da Manuel corretta per il momento è tutto a più tardi per un altro ...