Toto Wolff | arriva la risposta alla FIA del team principal di Mercedes

Sono sempre tante le notizie nel mondo della Formula 1: questa riguarda la Mercedes ed in particolare Lewis Hamilton Scoppia come un fulmine a ciel ... (sportnews.eu)

La vicenda Fia contro Wolff è servita, quantomeno, a "pesare" la posizione delle squadre e non è stata certo una reazione favorevole alla ... (247.libero)

F1 - Toto Wolff attacca la Fia : “Accusa assurda montata dal nulla - è stato un attacco personale”

In un’intervista rilasciata alla Bild, Toto Wolff ha attaccato la Fia per l’indagine nei suoi confronti e della moglie Susie, poi immediatamente ... (sportface)