Torino-Empoli | Serie A | sabato sera bollente | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) Allo Stadio Grandesi gioca il match valido per la sedicesima giornata diA tra. Obiettivi diversi per le due squadre in campo: i piemontesi tenteranno fino alla fine di aggredire la zona europea cercando di centrare la qualificazione in Conference League, mentre i toscani metteranno tutto in campo per evitare la retrocessione a fine stagione. I padroni di casa partiranno favoriti, ovviamente, in questa sfida che chiuderà ilcalcistico italiano. In classifica, infatti, i granata sono a quattro punti dal sesto posto, mentre gli azzurri sono attualmente al terzultimo slot della graduatoria avvinghiati a pari punti con l’Udinese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime news relative al match, le ...