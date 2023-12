Torino-Empoli LIVE 1-0 | annullato il gol di Ebuehi

(Di sabato 16 dicembre 2023) All’Olimpico Grande, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandeedsi affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? – Inizia il match. 6? – Sanabria! Bel cross in mezzo all’area di Zapata, con l’attaccante paraguaiano che prova la zampata, ma Berisha è attento e blocca la sua conclusione. 10? –per fuorigioco un gol in rovesciata di Sanabria. 18? – Ilcontinua a fare la partita, l’cerca di colpire in contropiede. 26? – ...

Alle 20.45 andrà in scena il match di Serie A tra Torino ed Empoli. Ecco le Formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico TORINO ... (calcionews24)

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Torino-Empoli l’episodio chiave della Moviola del ... (calcionews24)

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, ... (calcionews24)

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, ... (calcionews24)

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, ... (calcionews24)

Torino-Empoli è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A. Arbitra Marinelli, assistito da Bercigli e Cavallina... (calciomercato)

Torino - Empoli, la MOVIOLA LIVE: annullato gol in rovesciata di Sanabria

Commenta per primoè una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A. Arbitra Marinelli, assistito da Bercigli e Cavallina con Ghersini quarto uomo, Marini e Di Martino al Var. ...

LIVE Torino-Empoli 1-0 (33') - Annullato il pareggio dell'Empoli dal Var

PRIMO TEMPO 32' Annullato. Il Var ha visto un fuorigioco che se c'è è sicuramente millimetrico. Si rimane 1-0. 31' C'è il Var in azione ma non sembra ...

LIVE Torino-Empoli 1-1 (32') - Pari Empoli su calcio d'angolo

PRIMO TEMPO 31' C'è il Var in azione ma non sembra esserci offside a occhio. 30' GOL EMPOLI! Sulla battuta, mischia che libera Ebuhei davanti a Savic in modo fortunoso e ...