Torino-Empoli | le formazioni ufficiali | Juric preferisce Linetty a Ricci

Allo Stadio Grande Torino si gioca il match valido per la sedicesima giornata di Serie A tra Torino e Empoli. Obiettivi diversi per le due squadre ... (metropolitanmagazine)

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino ed Empoli: sintesi , tabellino , risultato , ... (calcionews24)

Le Formazioni ufficiali di Torino e Empoli, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Juric ritrova Linetty dopo la squalifica, ... (sportface)

Torino-Empoli (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima... (calciomercato)

La stagione del Torino non decolla e decifrare lo 0-0 sul campo del Frosinone è particolarmente complicato, i legni non hanno aiutato la squadra di ... (infobetting)

Torino-Empoli (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima... (calciomercato)

Torino - Empoli

Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata. I granata si presentano a questa sfida ...

Torino-Empoli: quando e dove vederla, probabili formazioni e designazione arbitrale ilmessaggero.it

Torino-Empoli, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Maleh, Fazzini, Cambiaghi; Shpendi. All. Andreazzoli. La partita fra Torino e Empoli, in programma sabato 16 dicembre alle ...

Torino-Empoli, le formazioni ufficiali: Linetty torna titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Empoli. Nessuna sorpresa nel reparto arretrato, con Juric che conferma tutti gli interpreti. A centrocampo si rivede Linetty titolare dopo la ...