(Di sabato 16 dicembre 2023)è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A. Arbitra Marinelli, assistito da Bercigli e Cavallina...

Ivan Juric , allenatore del Torino , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro l’Empoli Ivan Juric , allenatore del ... (calcionews24)

Alle 20.45 andrà in scena il match di Serie A tra Torino ed Empoli. Ecco le Formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico TORINO ... (calcionews24)

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Torino-Empoli l’episodio chiave della Moviola del ... (calcionews24)

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, ... (calcionews24)

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, ... (calcionews24)

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, ... ()

Torino - Empoli, la MOVIOLA LIVE: annullato gol in rovesciata di Sanabria

Commenta per primoè una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A. Arbitra Marinelli, assistito da Bercigli e Cavallina con Ghersini quarto uomo, Marini e Di Martino al Var. ...

LIVE Torino-Empoli 0-0 (22') - Sanabria fallisce il vantaggio al 7'

PRIMO TEMPO 20' Non contento il tecnico dell'Empoli dei suoi. 18' Sanabria servito a sinistra, prova il cross ma sbaglia tutto regalando il pallone agli avversari. 16' Cerca ...

LIVE! Torino-Empoli 0-0: capolavoro di Sanabria, ma gol annullato. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale

Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Torino - Empoli live su 16/12/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.