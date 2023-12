Tony Khan sulla WWE | “Non smetterò mai di combatterla”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sembra passata una eternità da quando nel 2019 un manipolo di wrestler noti nel panorama indy, grazie ai soldi di un magnate pakistano, fondarono la AEW. Quest’ultima si è posta si dall’inizio come concorrente alla WWE, dichiarandosi spesso come eredi morali della defunta WCW di Ted Turner. Nel corso di questi 4 anni la federazione diha goduto di alcune vittorie, come quando sconfisse nella guerra dei rating lo show di NXT, alternate a cocenti sconfitte, come nel periodo in cui le arene dei suoi show erano inspiegabilmente semivuote. Nonostante il perbenismo di molti, secondo i quali non c’è alcuna guerra in corso, il proprietario della AEW ha sempre dichiarato di considerare la WWE come sua rivale. Fino all’ultimo sangue Dal 2001, quando Vince McMahon acquistò la sua rivale WCW, quello che si è creato è stato un vero e proprio ...