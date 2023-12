Toni Negri | chi era il Cattivo maestro che teorizzò la lotta armata

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 16 dicembre 2023) Filosofo, politologo, attivista, tra gli anni Sessanta e Settanta fu uno dei maggiori teorici del marxismo operaista. Cofondatore e teorico delle organizzazioni della sinistra extraparlamentare Potere Operaio e Autonomia Operaia negli Anni, fu processato e condannato per insurrezione. Viveva da anni in Francia dove beneficiò della 'Dottrina Mitterand' sul diritto d'asilo e dove insegnò in diversi atenei