Tomori | «Focalizzati solo su di noi Il Milan deve giocare per vincerle tutte!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dopo l’ultimo match perso contro l’Atalanta ilvuole rifarsi contro il Monza e non. Fikayocrede ancora nelle risalita in classifica e lo fa sapere nell’intervista rilasciata a SportMediaset. FARE MEGLIO – I punti che separano in classifica ildalla capolista Inter sono nove, ma Fikayonon sembra volersi arrendere. Di seguito le parole espresse dal calciatore rossonero sui prossimi impegni: «Siamosu di noi e pensiamo a fare meglio rispetto alle ultime partite. Basta questo. Dobbiamoper vincere tutte le partite che avremo in programma. Adesso sto bene, mi sento bene». Al termine dell’intervistaha accennato anche alla sua condizione fisica. Inter-News - Ultime notizie e ...