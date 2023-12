Tocco Caudio | il sindaco Gennaro Caporaso reintegrato dal Prefetto

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, è di nuovo ufficialmente ildie Presidente della Comunità Montana del Taburno. Il primo cittadino era stato temporaneamente sospeso dalla carica in seguito ad un’indagine della Procura di Benevento. Dopo che il Tribunale del Riesame ha revocato le misure cautelari nei confronti del, ritenendo insussistente la gravità indiziaria per tutti i capi d’imputazione contestati, ildi Benevento, Carlo Torlotano, ha adottato il decreto di accertamento del venir meno della causa di sospensione dalla carica elettiva e ha proceduto al reintegro del. Notificato il decreto all’interessato, ilè tornato nel pieno esercizio ...

