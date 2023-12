Tiago Djalo | c’è una pecca per il suo trasferimento all’Inter ? TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sembra noto da diverso tempo l’interesse per l’Inter di prendereDjaló. C’è da valutare un fattore non da poco alla luce di un possibile arrivo a gennaio, secondo Tuttosport. AZZARDO – Per l’Inter è indispensabile correre ai ripari durante la sessione di calciomercato invernale, a seguito della notizia riguardo l’operazione di Juan Guillermo Cuadrado. L’esterno colombiano sarà fuori per tre mesi almeno. Così, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di accelerare l’arrivo diDjaló. Il difensore portoghese di proprietà del Lille ha un contratto che va in scadenza al 30 giugno 2024. Dunque, la squadra francese vorrebbe cederlo ora per monetizzare anche un minimo del prezzo di cartellino. La cifra si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Il fattore che però al momento complica l’affare, è che il Djaló non gioca dal lontano 4 marzo, quando ...