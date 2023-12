Thuram | «Lautaro Martinez molto intelligente 2ª stella? È ancora presto | ma…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Marcus, attaccante francese arrivato all’Inter nel corso della finestra estiva di calciomercato, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Serie A. SAN SIRO – Queste le parole di Marcus, attaccante francese arrivato all’Inter nella sessione estiva di calciomercato, al canale YouTube della Serie A. «L’uscita dal tunnel a San Siro è sempre speciale. Anche fare i gol e sentire il rumore dei tifosi è una cosa incredibile. La prima esultanza che ho fatto contro la Fiorentina è le mani dietro alle orecchie per il rumore a San Siro. Anche il canto che hanno per me è veramente bellissimo. Provo a un po’ a cantarlo così? No, devi venire allo stadio se vuoi sentirlo». IMPATTO –ha spiegato. «Il mio impatto è di aiutare veramente la squadra anche nel gioco, sia che nei gol e rigori ma aiutare i compagni se hanno ...