Thuram | «Il mio dovere è di aiutare i compagni con una corsa | una rimessa o un passaggio | non solo con i gol»

(Di sabato 16 dicembre 2023) Marcusha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Serie A. Nel corso dell’intervista l’attaccante dell’Inter ha parlato deidi squadra e del rapporto con Lautaro Martinez: «Quello che mi piace di più di Lauti è la sua tecnica e il suo senso del gol. Io e Lautaro ci completiamo bene perché penso che Lautaro è un giocatore molto intelligente. Anch’io provo ad essere molto intelligente. Siamo due giocatori che rispettano il gioco, è più facile giocare con qualcuno così. Per me essere un numero 9 vuol dire fare la scelta giusta al momento giusto: non tirare quando c’è un compagno libero, se non c’è un compagno libero puoi tirare. Devi interpretare il gioco nella maniera più giusta possibile». Il figlio di Lilian ha avuto un impatto devastante al suo primo anno in Serie A: «Il mio impatto è diveramente la ...