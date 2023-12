Threads | cos’è e come funziona

Leggi su tuttotek

(Di sabato 16 dicembre 2023) Arriva anche in Italia il nuovo social network che prende il nome di, un’app lanciata questo luglio 2023 e da poco disponibile anche nel nostro paese, ma? Scopriamolo insieme in questa guida sulle suelità e cosa cambia rispetto agli altri social Arriva in Italia, la nuova app lanciata sul mercato dei social network da Metaun’alternativa a Twitter. Questa nuova app è arrivata nel mondo del web già a luglio 2023 e ha ottenuto 100 milioni di iscritti nei primissimi giorni dalla sua pubblicazione, superando perfino ChatGPT. C’è chi pensa chesostituirà Twitter, chi invece pensa che passata la curiosità iniziale, la gente tornerà su Twitter. In attesa di scoprire ...