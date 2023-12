Thomas Tuchel chiede una grande prestazione al Bayern quando lo Stoccarda si dirige a Monaco

Leggi su justcalcio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore del, insiste che la sua squadra “darà tutto” per guadagnare la vittoria contro i compagni di punta delloin Bundesliga domenica. Ilsi è ripreso dall’umiliante sconfitta per 5-1 contro l’Eintracht Francoforte vincendo 1-0 sul Manchester United in Champions League grazie a un gol nel secondo tempo di Kingsley Coman e la squadra dicercherà di mettere le cose in chiaro di nuovo il campionato. Losi trova solo un posto sottoin classifica e potrebbe scavalcare i campioni di Germania con una vittoria all’Allianz Arena.pensa che la squadra di Sebastian Hoeness meriti il ...