(Di sabato 16 dicembre 2023) Ladi The3:in 4K UHD: per l'ultimo capitolo della saga action conambientato sulla costiera amalfitana, Eagle ha sfornato una bellacon un solido reparto tecnico e buoni extra. Il giustiziere in eterna cerca di redenzionecolpisce ancora. La saga di Robert McCall continua, anche se rispetto ai capitoli precedenti, The3:spiazza decisamente lo spettatore. Il terzo capitolo della fortunata saga action ha infatti molta meno azione, e privilegia per buona parte toni dilatati e tranquilli, con un pizzico di romanticismo. Insomma l'emotività prevale sull'adrenalina. Ma il trattamento ...

The Equalizer 3: Senza tregua in 4K UHD, la recensione: una steelbook per il Denzel Washington 'italiano'

Il giustiziere in eterna cerca di redenzione Denzel Washington colpisce ancora. La saga di Robert McCall continua, anche se rispetto ai capitoli precedenti,3: Senza tregua spiazza decisamente lo spettatore. Il terzo capitolo della fortunata saga action ha infatti molta meno azione, e privilegia per buona parte toni dilatati e tranquilli, ...

The Equalizer 3: Senza tregua in 4K UHD, la recensione: una steelbook per il Denzel Washington "italiano" Movieplayer

Antoine Fuqua vorrebbe fare The Equalizer 4 (ma Denzel Washington deve essere d'accordo) Sky Tg24

The Equalizer 3: Senza tregua in 4K UHD, la recensione: una steelbook per il Denzel Washington "italiano"

La recensione di The Equalizer 3: Senza tregua in 4K UHD: per l'ultimo capitolo della saga action con Denzel Washington ambientato sulla costiera amalfitana, Eagle ha sfornato una bella steelbook con ...

EQUALIZER HELMET GRIGIO 56-58 CM

Equalizer e un casco in abs ultra resistente con finiture di fascia alta per uno stile sobrio ed elegante: cappuccio nella parte anteriore per una perfetta ...