Terrore ad Ashville | aereo si schianta in autostrada

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023)lungo l'I-26 di, in North Carolina, dove unmonomotore si èto prendendo fuoco subito dopo. Sopravvissuti i due passeggeri a bordo che sono riusciti a mettersi in salvo riportando alcune ferite. Secondo quanto riferito dalla North Carolina State Highway Patrol, il velivolo ha colpito le linee elettriche che attraversano la I-26 mentre un'ala ha colpito un rimorchio danneggiandolo: illeso il conducente. L'è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire ai lavoratori della Duke Power di riparare le linee elettriche.