Termina oggi il processo del secolo in Vaticano | attesa la sentenza

(Di sabato 16 dicembre 2023) AGI -in, dopo quasi due anni e mezzo, ilsulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato che ruota intorno alla compravendita di un palazzo di lusso a Londra. Si conclude nel pomeriggio ("laè prevista per le 15.45", come ha confermato il presidente del Tribunale Giuseppe Pignatone) il più lungo e complesso dibattimento che la Santa Sede abbia mai conosciuto. Ottantasei udienze, compresa questa di, nell'arco di 29 mesi (la data del rinvio a giudizio: 3 luglio 2021, di inizio: 27 luglio 2021). Oltre 600 ore trascorse in aula, 69 testimoni ascoltati, 124.563 pagine cartacee e in dispositivi informatici e 2.479.062 files analizzati presentati dall'accusa, 20.150 pagine comprensive di allegati depositate dalla ...