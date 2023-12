Tennis | Ivan Ljubicic | “Sinner rivale n 1 di Djokovic e Nadal è tornato ad altissimo livello”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023)dice la sua. Intervistato da Riccardo Crivelli della Gazzetta dello Sport, l’exta croato e in passato tecnico di Roger Federer ha espresso come al solito giudizi molto interessanti sull’attualitàtica, in prospettiva del 2024 che si preannuncia molto interessante. Riflessioni che, neanche a dirlo, sono partite dal valutare Jannik. L’altoatesino ha conclusione in maniera molto positiva il 2023, con la vittoria in Coppa Davis e prestazioni che negli ultimi due mesi gli hanno permesso di battere tutti iti migliori del circuito, ivi compreso Novak, scaldando la classifica (n.4 del mondo): “In questo momento è il primodi. Lo vedo davanti di poco ad Alcaraz e Medvedev, però ...