(Di sabato 16 dicembre 2023) AGI - Meteosull'Italia, poipeggioramento su parte del sud e medio Adriatico per la risalita di un vortice depressionario dal nord Africa. Correnti fredde scivolano lungo il bordo orientale di un robusto ed anomalo anticiclone in affermazione sul centro-ovest Europa. Mentre al nord e regioni centrali tirreniche prevale il sole, al sud, medio Adriatico e parte della Sicilia persistono ancora nubi con deboli fenomeni associati specie a ridosso dei settori appenninici, Salento e nord dell'isola. Nevicate sull'Appennino a partire dai 600-800 metri di quello centrale,ai 900-1100 metri di quello meridionale. Correnti ancora sostenute di bora e grecale con temperature dal sapore invernale. L'anticiclone - si legge negli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano - ...

Domenica con precipitazioni sparse in graduale dissolvimento. Inizio settimana con moderato aumento della pressione atmosferica e clima più ... (repubblica)

Dal punto di vista Meteo la settimana che comincia con lunedì 11 dicembre si caratterizzerà per l’arrivo di un anticiclone. Successivamente gli ... (velvetmag)

Pescara - "Il Mister della Delfino Pescara 1936 in Ospedale per Accertamenti Dopo l'Incidente" Questa mattina, prima dell'allenamento programmato, ... (abruzzo24ore.tv)

AGI - La situazione sinottica vede un promontorio d'alta pressione in elevazione verso l'Europa occidentale, con valori fino a 1040 hPa ad ovest ... (agi)

Tempo stabile fino a martedì, poi si va verso un possibile peggioramento

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Al mattinocon prevalenza di cieli sereni, nebbie ed addensamenti bassi in pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ...

Tempo stabile fino a martedì, poi si va verso un possibile peggioramento

Tra oggi e domani prevalenza di cielo sereno in tutte le regioni, isolate piogge sono previste solo nella Sicilia settentrionale e in quella orientale ...

Utilizza la tua posizione

Da domenica 17 dicembre un robusto anticiclone abbraccerà l'Italia favorendo una fase di tempo stabile con clima molto mite per il periodo: le previsioni.